Фонд Навального доказал, что новый премьер России вор и коррупционер

Лидер оппозиции в России и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин вор и коррупционер, а также подтвердил это рядом фактов и документов. Традиционно сюжет с расследованием Навального опубликован на YouTube.

Согласно этой информации, Мишустин, который более 20 лет находился на государственной службе, обладает целым поместьем в 2,6 га в элитном районе московской Рублевки. Участок поделен на части, чтобы не указывать в декларации такую баснословно дорогую усадьбу. Среди основных владельцев - сам Мишустин, жена, его родители, двое взрослых сыновей и родная сестра Наталья Стенина.

Вот именно на сестре расследование ФБК сосредоточилось более внимательно, поскольку несколько участков, которые есть в ее владении, были подарены ей в период, когда Михаил Мишустин находился на должности главы Федеральной Налоговой службы.

Кроме того выяснилось, что и жена Мишустина за последние девять лет заработала 790 миллионов рублей, при том, что ни сотрудники ФБК, ни российские СМИ не могут обнаружить столь успешного предприятия с ее именем.

"Никто ничего не знает о ее бизнесе! Откуда эти миллионы берутся? Оттуда же, очевидно, откуда и квартиры у ее детей. 20 лет Мишустин сидит на государственной службе, и миллиардер. И просто "потрясающе", как он сам, государство и Путин - конечно, а как же без него? - прячут от нас его богатство, нажитое коррупционным путем", - заключил Алексей Навальный по итогам этого расследования по новому главе правительства РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России появилась идея изменить статус президента на Верховного правителя.

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