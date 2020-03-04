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Путина в Кремле защищают от коронавируса

В Кремле позаботились о том, чтобы российский президент Владимир Путин, не подцепил коронавирус. Как именно - сознался его пресс-секретарь.

сегодня, 14:07 614
Автор:

• Виолетта Комаровская

Путина в Кремле защищают от коронавируса

Как именно защищают Владимира Путина от коронавируса, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В Кремле не на шутку обеспокоились о здоровье своего президента. В связи с распространением в мире коронавируса, Владимиру Путину выдали ряд рекомендаций, как уберечься от инфекции. 

Прежде всего, имеются в виду обычные гигиенические превентивные меры, говорит Песков. Рассказывать подробности он не стал. Но с его слов стало понятно, что речь идет, например, об очищении рук и избежании контакта с больными. Заставляют ли Путина мыть руки с мылом, либо же он может сам это делать, когда пожелает, неясно. 

Такие же рекомендации касательно личной гигиены получили и все люди с ближайшего окружения российского президента. 

"Мы делаем все необходимое, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в окружение президента. На самом деле, мы говорим об обычных гигиенических процедурах, которые также могут соблюдать все граждане Российской Федерации", - объяснил пресс-секретарь Путина. 
Пока в России зафиксировано, всего лишь, три случая инфицирования новым типом коронавируса Covid-19.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине исследуют 6 случаев подозрения на коронавирусную инфекцию. 







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Источник: rbc.ru/rbcfreenews/5e5f70a09a794796f800188a
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