Путина в Кремле защищают от коронавируса

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Как именно защищают Владимира Путина от коронавируса, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не на шутку обеспокоились о здоровье своего президента. В связи с распространением в мире коронавируса, Владимиру Путину выдали ряд рекомендаций, как уберечься от инфекции.
Прежде всего, имеются в виду обычные гигиенические превентивные меры, говорит Песков. Рассказывать подробности он не стал. Но с его слов стало понятно, что речь идет, например, об очищении рук и избежании контакта с больными. Заставляют ли Путина мыть руки с мылом, либо же он может сам это делать, когда пожелает, неясно.
Такие же рекомендации касательно личной гигиены получили и все люди с ближайшего окружения российского президента.
"Мы делаем все необходимое, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в окружение президента. На самом деле, мы говорим об обычных гигиенических процедурах, которые также могут соблюдать все граждане Российской Федерации", - объяснил пресс-секретарь Путина.
Пока в России зафиксировано, всего лишь, три случая инфицирования новым типом коронавируса Covid-19.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине исследуют 6 случаев подозрения на коронавирусную инфекцию.
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