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В России предложили отменить народные выборы президента

Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы с 2024 года правом избрания лидера государства обладал лишь Государственный совет

сегодня, 13:25
Автор:

• Елена Волкова

В России предложили отменить народные выборы президента

Владимир Жириновский, лидер российской партии “ЛДПР”, предложил отменить народные выборы президента РФ. Политик выступил с инициативой, чтобы с 2024 года правом избрания лидера государства обладал лишь Государственный совет.

“На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас  есть конституционный орган — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны: лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства", — заявил Жириновский на российском ТВ.

Кроме того, одиозный политик предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в Госдуму.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин намерен изменить Конституцию РФ  и уже подал правки ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона. Так, Путин предлагает закрепить “положения о государствообразующем русском народе и преемнице СССР – РФ”. Кроме того, в новой Конституции закрепят термин “брак” как союз исключительно мужчины и женщины, а также упоминание о Боге. Поправки российского лидера уже рассматривают в профильном комитете Госдумы.


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Источник: comments.ua
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