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Путин готов начать "с чистого листа": в новой Конституции РФ могут обнулить сроки его президентства

При согласовании необходимых поправок к Конституции России, Владимир Путин сможет быть президентом неограниченное количеством лет

сегодня, 14:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Путин готов начать "с чистого листа": в новой Конституции РФ могут обнулить сроки его президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя снимать ограничения на сроки президентского правления, но подчеркнул, что при внесении правок в Конституцию вполне реально обнулить все предыдущие года его власти. Об этом передает "Лига Новости", ссылаясь на громкое выступление лидера РФ на трибуне Госдумы. 

"Если Конституционный суд поддержит эти поправки и не найдет в них противоречия по Конституции, то они они будут выставлены на голосование 22 апреля", - подчеркнул Путин.

Также российский президент отметил, что во многих странах нет ограничения на количество президентских сроков, однако заявил, что считает нецелесообразным убирать это ограничение из Конституции.

По поводу возможности досрочных выборов в Государственную Думу РФ Путин заявил, что он не видит в них необходимости. Поправка о переизбрании российского парламента была внесена сегодня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России хотят переименовать должность президента на звание "Верховного правителя".


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Источник: https://news.liga.net/world/news/putin-otkazalsya-menyat-konstitutsiyu-rf-chtoby-izbratsya-prezidentom-v-2024-godu
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