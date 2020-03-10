В Москве почтили память Тараса Шевченко

В дни, когда весь мир почитает память о великом украинском поэте и прозаике Тарасе Шевченко, в Москве также прошла акция возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю. Об этом сообщает издание "Стожары", ссылаясь на сообщение лидера украинской организации в России Валерия Семененко.

Памятник Шевченко находится у Москвы-реки, здесь собралось не больше десяти поклонников украинской культуры, но все они понимают важность помнить о ее вкладе в мировой фонд.

"В настоящее время для украинцев всего мира гений украинского народа является символом борьбы за свободную, суверенную, целостную Украину", - отметил Валерий Семененко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что традиционно дни в память о Тарасе Шевченко проходят два дня подряд: 9 марта 1814 года он родился, а 10 марта 1861 года поэт скончался в Санкт-Петербурге. Вчера президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская почтили память Тараса Шевченко, возложив цветы к его памятнику в Киеве.

Также в чешской столице Праге открыли выставку картин Шевченко, приуроченную к его дню рождения. Выставка называется "#Шевченко — художник", а его работы предоставлены Национальным музеем Тараса Шевченко. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

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