В России женщина скончалась от воспаления поджелудочной, потому что врачи посчитали ее сумасшедшей

В одной из медицинских клиник Екатеринбурга женщина умерла после невыносимой боли, которая заставляла ее кричать, так и не получив помощи от врачей. Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда".

Супруг умершей Андрей Богданов рассказал, что она была госпитализирована два дня назад, но в момент наступления смерти находилась в коридоре, а не палате.

"Врачи просто ее вынесли за территорию отделению, чтобы она не мешала спать другим пациентам", - рассказывает вдовец.

Богданов убежден, что врачи допустили смерть его жены, потому что не обратили внимания на ее жалобы на боль в животе, а только вынесли ей утку, чтобы она при необходимости справляла нужду.

"Когда она кричала от боли, то врачи решили, что она сумасшедшая. Поставили ей снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу увезли в реанимацию, то она была бы жива", - уверен россиянин.

Врачи и полиция пока не дают комментариев по данному инциденту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пациентка в больнице под Киевом устроила скандал с обращением в прокуратуру из-за того, что врач-амбулатор отказался с ней общаться на украинском языке.

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