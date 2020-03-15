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США ввели новые антироссийские санкции

Чтобы продолжать сотрудничество с предприятиями, которые попали под санкции, нужно получить специальное разрешение

сегодня, 10:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

США ввели новые антироссийские санкции

Министерство торговли США запретило экспорт услуг и товаров двух российских компаний: "Техномар" и "Авилон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального реестра США.

Сообщается, что санкции введены из того, что российские предприятия могут действовать в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики США. Эти предприятия закупили американские товары для компании Technopole, которая находится под санкциями с 2016 года, в обход лицензионных требований.

Американские компании смогут в дальнейшем сотрудничать с российскими предприятиями, которые оказались под санкциями, но для этого придется получить особое разрешение минторга США.

Кроме российских компаний в санкционный список попали юридические лица из Китая, Ирана, Пакистана и ОАЭ.

Ранее "Комментарии" писали, что санкции против экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого больше не действуют. Такое решение Совета Евросоюза вступило в силу после публикации в официальном издании (журнале) ЕС.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vveli-sanktsii-protiv-dvuh-rossiyskih-1584244301.html
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