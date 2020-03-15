США ввели новые антироссийские санкции

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Министерство торговли США запретило экспорт услуг и товаров двух российских компаний: "Техномар" и "Авилон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального реестра США.
Сообщается, что санкции введены из того, что российские предприятия могут действовать в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики США. Эти предприятия закупили американские товары для компании Technopole, которая находится под санкциями с 2016 года, в обход лицензионных требований.
Американские компании смогут в дальнейшем сотрудничать с российскими предприятиями, которые оказались под санкциями, но для этого придется получить особое разрешение минторга США.
Кроме российских компаний в санкционный список попали юридические лица из Китая, Ирана, Пакистана и ОАЭ.
Ранее "Комментарии" писали, что санкции против экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого больше не действуют. Такое решение Совета Евросоюза вступило в силу после публикации в официальном издании (журнале) ЕС.
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