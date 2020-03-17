Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию РФ — 22 апреля

Сегодня, 17 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил дату голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации на 22 апреля. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Кремля.



Пока весь мир закрывает границы из-за распространения коронавируса, ограничивает массовые мероприятия и рекомендует населению по возможности самоизолироваться, президент России решает не переносить голосование.

Позднее на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Владимир Путин уточнил, что голосование может быть перенесено, "если ситуация потребует".

На общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Хитрость в том, что поправки в российскую Конституцию планируют принять "пакетно", т.е. либо за все, либо против всего. А среди поправок есть увеличение материнского капитала и другие "приятности" для россиян.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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