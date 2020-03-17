Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5201.23

ETH/USD

114.37

LTC/USD

33.93

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию РФ — 22 апреля
НОВОСТИ Все новости

Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию РФ — 22 апреля

Пока весь мир закрывает границы от коронавируса, Путин решил не переносить голосование

сегодня, 20:50
Автор:

• Антон Варанов

Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию РФ — 22 апреля

Сегодня, 17 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил дату голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации на 22 апреля. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Пока весь мир закрывает границы из-за распространения коронавируса, ограничивает массовые мероприятия и рекомендует населению по возможности самоизолироваться, президент России решает не переносить голосование.

Позднее на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Владимир Путин уточнил, что голосование может быть перенесено, "если ситуация потребует".

На общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Хитрость в том, что поправки в российскую Конституцию планируют принять "пакетно", т.е. либо за все, либо против всего. А среди поправок есть увеличение материнского капитала и другие "приятности" для россиян.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/acts/news/63003
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...