Путин утвердил дату голосования о поправках в Конституцию РФ — 22 апреля

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Сегодня, 17 марта, президент
России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил дату голосования о
поправках в Конституцию Российской Федерации на 22 апреля. Соответствующий
документ опубликовали на официальном сайте Кремля.
Пока весь мир закрывает
границы из-за распространения коронавируса, ограничивает массовые мероприятия и
рекомендует населению по возможности самоизолироваться, президент России решает
не переносить голосование.
Позднее на встрече с
главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Владимир Путин
уточнил, что голосование может быть перенесено, "если ситуация потребует".
На общероссийское
голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской
Федерации?". Хитрость в том, что поправки в российскую Конституцию планируют
принять "пакетно", т.е. либо за все, либо против всего. А среди поправок есть
увеличение материнского капитала и другие "приятности" для россиян.
Как сообщал портал "Комментарии",
Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса.
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