Российская порнозвезда пообещала заняться сексом с тем, кто придумает вакцину от коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5151.15
ETH/USD
113.24
LTC/USD
33.08
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.37
Российская порноактриса Любовь Бушуева, более известная под псевдонимом Лола Тейлор, сделала громкое заявление: она готова заняться сексом с любым, кто придумает вакцину для излечения от коронавируса. "Мотивационное" видеообращение девушка разместила в соцсетях, передают российские СМИ.
Так, Бушуева оказалась на карантине после того, как вернулась в РФ из Италии. По ее словам, устала сидеть дома в изоляции и питаться едой из доставки. Поэтому россиянка придумала, как она бы могла ускорить борьбу с коронавирусом, и пообещала "дать" взамен на изобретение вакцины.
"Тяжело, люди страдают, сами понимаете", - сказала порнозвезда РФ.
Кроме того, девушка пожаловалось, что ей из дома выходит нельзя – "иначе посадят", по ее словам.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в США порноактриса и доминатрикс Чейз Ткач, известная под псевдонимом Молли Смэш, решила податься в политику. Так, с 18 лет девушка начала сниматься в порнофильмах. Сейчас изучает политологию в колледже в Брокпорте, Нью-Йорк. По ее словам, работа в секс-индустрию помогает ей избавиться от постоянного беспокойства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости