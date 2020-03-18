Российская порнозвезда пообещала заняться сексом с тем, кто придумает вакцину от коронавируса

Российская порноактриса Любовь Бушуева, более известная под псевдонимом Лола Тейлор, сделала громкое заявление: она готова заняться сексом с любым, кто придумает вакцину для излечения от коронавируса. "Мотивационное" видеообращение девушка разместила в соцсетях, передают российские СМИ.





Так, Бушуева оказалась на карантине после того, как вернулась в РФ из Италии. По ее словам, устала сидеть дома в изоляции и питаться едой из доставки. Поэтому россиянка придумала, как она бы могла ускорить борьбу с коронавирусом, и пообещала "дать" взамен на изобретение вакцины.

"Тяжело, люди страдают, сами понимаете", - сказала порнозвезда РФ.

Кроме того, девушка пожаловалось, что ей из дома выходит нельзя – "иначе посадят", по ее словам.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в США порноактриса и доминатрикс Чейз Ткач, известная под псевдонимом Молли Смэш, решила податься в политику. Так, с 18 лет девушка начала сниматься в порнофильмах. Сейчас изучает политологию в колледже в Брокпорте, Нью-Йорк. По ее словам, работа в секс-индустрию помогает ей избавиться от постоянного беспокойства.

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