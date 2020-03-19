Путин признал украинцев носителями русского языка и освободил от теста по получению гражданства

Лидер РФ Владимир Путин признал украинцев и белорусов носителями русского языка. Президент подписал соответствующий закон "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", который освобождает их от экзамена по получению российского гражданства.

В данный момент носителем языка могут признать человека, который прошел собеседование и доказал статус перед профильной комиссией. Однако уже через 90 дней, когда заработает новый закон, украинцы и белорусы будут считаться носителями русского языка и без собеседования. Впрочем, “носителями” признают лишь тех, кто сейчас или ранее жили в России, или же родственники которых проживали на территории, которая ранее была СССР или Российской империей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться в президенты. В Госдуме приняли поправку и обнулят президентский срок российского лидера, благодаря чему тот сможет баллотироваться еще четыре раза. Известно, что с поправкой к закону выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова - первая в мире женщина, которая побывала в космосе.

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