Россия открыла границы для жителей ОРДЛО, несмотря на карантин

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Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса, несмотря на строгие мероприятия по карантину. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.
Как указано в распоряжении, причиной для исключения жителям ОРДЛО для въезда на территорию России стали принципы гуманности в сложной пандемической обстановке.
"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ, - ред.) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечают в сообщении Кремля.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о первой смерти от коронавируса на территории Российской Федерации, после чего правительство страны ввело целый ряд запретов, направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19 и, в том числе, закрытие внешних границ.
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