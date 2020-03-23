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Россия открыла границы для жителей ОРДЛО, несмотря на карантин

Россия обозначила, что руководствуется принципами гуманности в отношении изолированных жителей Донбасса в условиях коронавируса

сегодня, 13:34
Автор:

• Екатерина Белоброва

Россия открыла границы для жителей ОРДЛО, несмотря на карантин

Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса, несмотря на строгие мероприятия по карантину. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Как указано в распоряжении, причиной для исключения жителям ОРДЛО для въезда на территорию России стали принципы гуманности в сложной пандемической обстановке.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ, - ред.) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечают в сообщении Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о  первой смерти от коронавируса на территории Российской Федерации, после чего правительство страны ввело целый ряд запретов, направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19 и, в том числе, закрытие внешних границ.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-otkryla-granitsu-zhiteley-okkupirovannogo-1584959072.html
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