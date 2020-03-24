Российский священник превратил квартиру в нарколабораторию

В нарколабораторию превратилась квартира российского священника. Во время обысков у Флавиана, епископа Череповецкого и Белозерского, сотрудники ФСБ нашли наркотики, а также оборудование для их изготовления. Об этом сообщает информационное агенство "СеверИнформ".

С обысками силовики пришли и на рабочее место епископа. Утверждают, что он фигурирует в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Что удалось найти там - не говорят. А вот находка в квартире в Санкт-Петербурге, где священнослужитель прописан, стала для всех сюрпризом. Увидеть в жилище наркотики и все необходимое, чтобы их изготовлять, мало кто ожидал.

Правда, пока не ясно, принадлежит ли это все самому епископу. Ведь в квартире на тот момент проживал близкий друг Флавиана - 22-летний Каин Монтанелли.

Сам епископ отрицает, что обыски, вообще, были. Его адвокаты заявили, что информация ложная и она нанесла удар по репутации священника.

Отрицать все начали и в Череповецкой епархии. Утверждают, что Флавиан с Каином никогда не были знакомы. При этом журналисты нашли доказательства, что Каин Монтанелли работал в информационно-аналитическом отделе Череповецкой епархии.

Стоит отметить, что как только стало известно об обысках и разразился сканадал, патриарх российской православной церкви отстранил Флавиана от управления в Череповецкой епархии. Вместо этого его отправили в Павло-Обнорский монастырь, где он должен оставаться на поселении.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что голивудская звезда Гвинет Пелтроу призналась, что употребляла наркотики.





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