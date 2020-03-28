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Россиянам из «ЛДНР» вход свободен: Россия закроет границы из-за пандемии, но не для всех

В связи с коронавирусной пандемией Россия закроет госграницу, но есть категории людей, которые не подпали под ограничение

сегодня, 20:37
Автор:

• Таисия Ерохина

Россиянам из «ЛДНР» вход свободен: Россия закроет границы из-за пандемии, но не для всех

С 30 марта Россия закроет госграницу, усилив таким образом меры по противодействию коронавирусной пандемии. Соответствующее распоряжение премьера-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте российского правительства.

Так, решено временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Действие запрета не касается работников дипломатической сфера и консульств, жителей Калининградской области, перемещающихся по стране, а также ограничение не распространяется в случае выезда из-за смерти близкого. Кроме того, в список разрешенных внесены граждане Российской Федерации, "постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации".

Напомним, недавно глава РФ Путин издал указ о запрете владеть землей в Крыму иностранцам, в частности – украинцам. Эксперты рассказали, что еще может предпринять Россия под шумок пандемии.

Ранее "Комментарии" рассказали, из каких стран можно на автомобиле добраться до Украины после закрытия границ.


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Источник: http://static.government.ru/media/files/uPySAqzA9AV39jD1h71za3OR9esIxlDj.pdf
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