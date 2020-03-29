Коронавирус в России: москвичам запрещено покидать дома

С 30 марта жители Москвы переходят на новый режим карантина, который не позволит им свободно передвигаться по улицам. Об этом сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, на сегодня эпидемиологическая ситуация в Москве не является угрожающей, но при этом в Кремле внимательно следят за показателями крупных городов западных соседей, поэтому считают необходимым обезопасить собственных граждан.

"Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019", - обозначил мэр, обращаясь к москвичам.

Так, согласно данному документу, с понедельника все столичные жители и гости смогут покидать дома только в случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.





"А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном городским правительством", - отметил Собянин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что традиционное празднование Дня Великой Победы на Красной площади может быть отменено в связи с мировой пандемией коронавируса.

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