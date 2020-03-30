В Чечне за отсутствие маски копам разрешили бить людей трубами, - СМИ

Карантин в Чечне проходит с применением силы. Как сообщает московское издание “Новая газета” со ссылкой на очевидцев, патрульным раздали полипропиленовые трубы, с помощью которых они якобы могут наказывать нарушителей.





Местные жители говорят о том, что в продаже нет масок, однако чиновники призвали народ шить их самостоятельно. Если же чеченец вышел на улицу без маски, по информации изданий Baza и “Новая газета”, его имеют право бить полипропиленовыми трубами за нарушение карантина. Кроме того, по информации СМИ, подобные трубы используют во время пыток в "секретных тюрьмах" Чечни.

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Как ранее сообщали "Комментари", сегодня ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал . В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах. Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию, однако их ожидал неприятный сюрприз.

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