Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.03.2020

BTC/USD

6272.47

ETH/USD

131.18

LTC/USD

38.56

НБУ 30.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.65

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В Чечне за отсутствие маски копам разрешили бить людей трубами, - СМИ
НОВОСТИ Все новости

В Чечне за отсутствие маски копам разрешили бить людей трубами, - СМИ

В Чечне патрульным раздали полипропиленовые трубы, с помощью которых они якобы могут наказывать нарушителей карантина

сегодня, 10:45
Автор:

• Елена Волкова

В Чечне за отсутствие маски копам разрешили бить людей трубами, - СМИ

Карантин в Чечне проходит с применением силы. Как сообщает московское издание “Новая газета” со ссылкой на очевидцев, патрульным раздали полипропиленовые трубы, с помощью которых они якобы могут наказывать нарушителей.


Местные жители говорят о том, что в продаже нет масок, однако чиновники призвали народ шить их самостоятельно. Если же чеченец вышел на улицу без маски, по информации изданий Baza и “Новая газета”, его имеют право бить полипропиленовыми трубами за нарушение карантина. Кроме того, по информации СМИ, подобные трубы используют во время пыток в "секретных тюрьмах" Чечни.

Как ранее сообщали "Комментари", сегодня ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал. В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах. Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию, однако их ожидал неприятный сюрприз.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/novaya_gazeta?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1244298229828726790&ref_url=https%3A%2F%2Fghall.com.ua%2F2020%2F03%2F30%2Fsmi-v-chechne-siloviki-izbivayut-trubami-narushitelej-karantina-video%2F
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...