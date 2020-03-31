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За нарушение карантина в России будут сажать в тюрьму на семь лет

За самые злостные преступления, которые могут привести к усугублению пандемии коронавируса, в Российской Федерации будут наказывать тюрьмой

сегодня, 11:55
Автор:

• Елена Волкова

За нарушение карантина в России будут сажать в тюрьму на семь лет

Сегодня в России депутаты Госдумы ввели закон об уголовном наказании для нарушителей карантина и действующих санитарно-эпидемиологических правил. За самые злостные преступления, которые могут привести к усугублению пандемии, будут наказывать тюрьмой.

Так, согласно новому закону, если действия нарушителя повлекли к тому, что заразились коронавирусом или умерли более двоих человек, санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы. Тех, кто не соблюдает карантин в РФ, будут штрафовать. За угрозу массового заболевания, что привело к гибели одного человека, придется заплатить до 2 млн рублей.

За простейшие нарушения карантина россиянам грозит до 40 тысяч рублей штрафа. Если же человек попался повторно, сумму увеличивают до 300 тысяч.

Как ранее сообщали “Комментарии”, карантин в Чечне проходит с применением силы. Как сообщают росСМИ со ссылкой на очевидцев, патрульным раздали полипропиленовые трубы, с помощью которых они якобы могут наказывать нарушителей.



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Источник: comments.ua
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