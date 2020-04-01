Сын вице-мэра Москвы устроил на карантине уличные гонки

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Вместо карантина и самоизоляции несовершеннолетний сын вице-мера Москвы Максима Ликсутова устроил уличные гонки в российской столице. Об этом заявили в штабе оппозиционного политика Алексея Навального.
В штабе Навального провели собственное расследование, изучили множество видео, которое в сеть выкладывают сами "гонщики". Лица и номера машин, обычно, на подобных роликах зарисовывают. Однако, на одном из них журналистам удалось рассмотреть лицо 15-летнего сына заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
Парень недавно вернулся с Франции. Он отдыхал в Куршавеле. Напомним, что Франция сейчас одна из самых пораженных коронавирусом стран в Европе. По правилам карантина все, кто возвращается сейчас из-за границы в Россию, должны провести в самоизоляции 14 дней.
Как утверждают журналисты, сын Ликсутова не только проигнорировал это требование, но и участвовал в нелегальных гонках по улицам Москвы. Автомобиль, за руль которого сел несовершеннолетний парень без водительских прав, принадлежит бывшей жене московского вице-мера. Всего за год на эту машину полицейские выписали около 40 штрафов.
Семья Максима Ликсутова пока никак инцидент не комментировала.
Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что пьяный водитель устроил смертельную аварию на Кировоградщине.
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