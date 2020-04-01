"Путин ушел на карантин", - Кремлевский пул

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, перешел на дистанционный формат управления государством и впервые сегодня проведет онлайн-конференцию с министрами правительства. Об этом передает агентство "РБК", ссылаясь на пресс-службу Кремля.
В администрации российского президента уточнили, что телеконференция будет проходить в открытом формате.
"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "G20" — указали в Кремле
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом не согласился с тем, что президенту нужно продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции.
"Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", - указал он в комментарии.
При этом отмечается, что уже несколько дней Владимир Путин встречается с государственными чиновниками на рабочих встречах и не подает руки для приветствия, что можно также толковать как превентивные меры в условиях вспышки COVID-19.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель работает в удаленном режиме.
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