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"Путин ушел на карантин", - Кремлевский пул

Глава России Владимир Путин занялся государственной деятельностью удаленно в связи с мерами по карантину

сегодня, 14:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Путин ушел на карантин", - Кремлевский пул

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, перешел на дистанционный формат управления государством и впервые сегодня проведет онлайн-конференцию с министрами правительства. Об этом передает агентство "РБК", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

В администрации российского президента уточнили, что телеконференция будет проходить в открытом формате.

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "G20" — указали в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков при этом не согласился с тем, что президенту нужно продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции.

"Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", - указал он в комментарии.

При этом отмечается, что уже несколько дней Владимир Путин встречается с государственными чиновниками на рабочих встречах и не подает руки для приветствия, что можно также толковать как превентивные меры в условиях вспышки  COVID-19.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель работает в удаленном режиме.




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Источник: https://www.rbc.ru/society/01/04/2020/5e8462b89a79474b123cc60f?utm_source=tw_rbc
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