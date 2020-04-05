В Рязанской области мужчина застрелил пятерых человек

В России в поселке Елатьма Касимовского района под Рязанью 32-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых своих соседей, среди которых одна оказалась женщина, все остальные - мужчины. Об этом передают агентства "РБК", "ТАСС", ссылаясь на источники в правоохранительных органах в России.

Как сообщается, стрельба произошла в трехэтажном доме, трое из соседей были застрелены в подъезде, двое — в квартире.

"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", – сказали российские правоохранители.





Telegram-канал Mash опубликовал список погибших, которых расстрелял житель Рязанской области:

Максим Ухов, 31 год

Илья Кондраков, 26 лет

Виктор Капитанов, 24 года

Супруги: Евгений Табунов, 24 года, и Кристина Табунова, 22 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в подмосковном поселке России также произошла трагедия, где в многоквартирном доме взорвалась газовая колонка, в результате чего второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж. Жертвами аварии стало два жильца дома, еще восемь человек пострадали.





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