"Массовый расстрел под Рязанью": в сети появилось видео с места трагедии

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал в сети видео с места расстрела пяти человек в поселке Елатьма Касимовского района под Рязанью. Известно, что 32-летний житель трехэтажного многоквартирного дома из ружья застрелил соседей, которые шумно отдыхали в квартире за стеной.

"Мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину", - указано в предварительной версии следствия.

От полученных ранений все жертвы скончались на месте происшествия. Стрелявший не стал прятаться, его задержала полиция. Сейчас подозреваемого допрашивает следователь. В доме мужчины прошел обыск, найдено ружье, из которого застрелили молодых людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о настоящей бойне, которую житель Рязанской области устроил 4 марта, нанеся огнестрельные ранения компании людей, которые шумно отдыхали. Самый старший из жертв - парень 31 года.





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