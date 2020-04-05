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"Массовый расстрел под Рязанью": в сети появилось видео с места трагедии

Следственный комитет России опубликовал первые кадры с места расстрела пятерых жителей Рязанской области

5 апреля 2020, 13:46 3431
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Массовый расстрел под Рязанью": в сети появилось видео с места трагедии

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал в сети видео с места расстрела пяти человек в поселке  Елатьма Касимовского района под Рязанью. Известно, что 32-летний житель трехэтажного многоквартирного дома из ружья застрелил соседей, которые шумно отдыхали в квартире за стеной. 

"Мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину", - указано в предварительной версии следствия.

От полученных ранений все жертвы скончались на месте происшествия. Стрелявший не стал прятаться, его задержала полиция. Сейчас подозреваемого допрашивает следователь. В доме мужчины прошел обыск, найдено ружье, из которого застрелили молодых людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о настоящей бойне, которую житель Рязанской области устроил  4 марта, нанеся огнестрельные ранения компании людей, которые шумно отдыхали. Самый старший из жертв - парень 31 года.



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