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"Убивают вирус внутри": в России за время карантина значительно выросли продажи водки

В Госдуме России факт увеличения спроса на водку объясняют антисептическими свойствами алкоголя

сегодня, 12:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Убивают вирус внутри": в России за время карантина значительно выросли продажи водки

Исследовательский институт Nielsen в марте 2020 года отметил увеличение спроса на водку в крупнейших торговых сетях супермаркетов России. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на российские СМИ.

Так, продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, пива - на 25%, виски - на 47%, игристого вина - на 5%.

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев связал рост продаж алкоголя с его покупкой впрок и закрытием заведений общественного питания.

Несмотря на существенный прирост продаж в последнюю неделю марта, в целом за месяц, по данным Росалкогольрегулирования, существенно выросли только продажи импортного алкоголя, в частности, виски. Продажи водки и вина или снизились или почти не изменились. Статистики по пиву пока нет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а заменяя, таким образом, антисептики, которых в стране не хватает и они продаются по завышенной цене.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2019 году украинцы потратили на ликеро-водочную продукцию  15,6 млрд грн.



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Источник: https://www.unian.ua/world/10951853-u-rosiji-fiksuyut-zbilshennya-prodazhu-gorilki-na-tretinu.html
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