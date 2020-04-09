"Убивают вирус внутри": в России за время карантина значительно выросли продажи водки

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7284.81
ETH/USD
170.10
LTC/USD
46.05
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.37
Исследовательский институт Nielsen в марте 2020 года отметил увеличение спроса на водку в крупнейших торговых сетях супермаркетов России. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на российские СМИ.
Так, продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, пива - на 25%, виски - на 47%, игристого вина - на 5%.
Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев связал рост продаж алкоголя с его покупкой впрок и закрытием заведений общественного питания.
Несмотря на существенный прирост продаж в последнюю неделю марта, в целом за месяц, по данным Росалкогольрегулирования, существенно выросли только продажи импортного алкоголя, в частности, виски. Продажи водки и вина или снизились или почти не изменились. Статистики по пиву пока нет.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что стали больше пить, а заменяя, таким образом, антисептики, которых в стране не хватает и они продаются по завышенной цене.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2019 году украинцы потратили на ликеро-водочную продукцию 15,6 млрд грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости