В колонии России заключенные массово порезали себе вены и подожгли корпус: есть жертвы

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10 апреля заключенные колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. Об этом сообщается в российских СМИ с ссылкой на видеоролик, который опубликовал с телефона один из отбывающих срок в этой тюрьме.
По данным информагентств, такой акт протеста был совершен в связи с крайне жесткими условиями содержания и неоправданной агрессией со стороны надзирателей, которые в дополнение ко всему усложнились в связи с введением карантина и запретом на свидания с родными.
"Помогите нам, кто-нибудь кто нас слышит. Нас здесь просто убивают, не щадят ни стариков, ни инвалидов, нам нужна ваша помощь, просим привлечь общественность и власть к нашей ситуации", - призывает голос за кадром.
После подавления бунта силовиками и тушения пожара, сотрудники колонии обнаружили повешенное тело мужчины 1989 года рождения. Есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.
"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко, добавив, что других погибших в колонии нет.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что жесткий карантин привел к массовым бунтам в местах заключения практически по всему миру.
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