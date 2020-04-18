Видеофакт: в России избили медиков, приехавших на вызов из-за подозрения на коронавирус

В российском городе Кирово-Чепецк неизвестные избили бригаду медиков, приехавших из-за подозрения на коронавирус Covid-19. Об этом сообщают российские медиа, видео происшествия опубликовано в Telegram-канале "Подъем".

Так, на видео видно, что потасовка произошла возле подъезда многоэтажного дома, куда скорая приехала на вызов. По данным СМИ, двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя и врача скорой помощи. В частности, пострадал фельдшер медико-санитарной части № 52. Сообщается, что медбригада прибыла, чтобы взять мазки на коронавирусную инфекцию. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля.

Злоумышленники объявлены в розыск, правоохранители начали расследование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России произошло массовое заражение детей коронавирусом из-за "победного" парада. В России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!