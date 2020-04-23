Песков: "В ближайшем будущем нормандская встреча не состоится"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о проведении встречи в нормандском формате, в том числе, и в режиме видеоконференции. Об этом передает агентство "ТАСС".

При этом он добавил, что выполнение Минских договоренностей для достижения урегулирования ситуации на Донбассе "оставляет желать лучшего".

"Пока никаких набросков по нормандскому саммиту поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего", - заключил Песков на встрече с российскими СМИ.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что Россия заинтересована в последовательном и поочередном выполнении соглашений, подписанных в Париже в 2014 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что уже 30 апреля в режиме видеоконференции пройдет "нормандская встреча" на уровне министров четырех стран-участниц.

Участие России на указанную дату подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



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