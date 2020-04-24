Россия возмутилась отказом Украины поддержать в ООН послабление санкций

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Представительство Российской Федерации в ООН заявило, что категоричная позиция украинской стороны в отношении послаблении санкций против России, предложенном в резолюции на Генассамблее, подрывает международную кооперацию в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Так, 22 апреля Россия вновь вынесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН свою резолюцию, но с измененным текстом. Однако, украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.
Для России такая реакция, видимо, оказалось неожиданной, поэтому была принята с явным неудовольствием и обвинением в ущемлении украинской стороной прогрессивных стран-участниц ООН.
"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции... Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", - заявили российские дипломаты.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что в Кремле прокомментировали первую годовщину правления украинского президента Владимира Зеленского.
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