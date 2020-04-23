"Год президентства Зеленского": в Кремле дали свою оценку

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня в беседе с журналистами на предмет вероятности проведения нормандского саммита, прокомментировал и вчерашнюю годовщину президентского правления Владимира Зеленского. Об этом передает агентство "ТАСС".

Так, на вопрос журналистов, что именно думает российское руководство о достижениях гаранта соседней страны, Песков ответил довольно уклончиво.

"Этот год должны оценивать не в Кремле, а в Киеве и на Украине", - цитирует его российское информационное агентство.

Однако Песков добавил, что с момента ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко, существенных шагов к достижению мира на Донбассе, согласно предписаний Минских соглашений, сделано не было.

"Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было", - заключил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Песков обозначил, что следующая встреча лидеров четырех стран - Украины, России, Франции и Германии - не планируется в ближайшем будущем и подготовки к ней, во всяком случае в Москве, не ведутся.

"Пока никаких набросков по нормандскому саммиту поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего", - заключил Песков на встрече с российскими СМИ.



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