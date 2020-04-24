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Официально: Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Против переноса даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября в России выступили правозащитные организации

сегодня, 14:14
Автор:

• Екатерина Белоброва

Официально: Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому днем завершения Второй мировой войны будет считаться не 2,  а 3 сентября. Об этом сообщается на федеральном сайте о правах и законах России.

Отметим, в большинстве стран датой завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, а в СССР 3 сентября был днем победы над Японией в этой войне.

Примечательно, что против переноса даты выступил Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, а также правозащитная организация "Матери Беслана".   Причиной для возмущения стало то, что ранее россияне 3 сентября чествовали память жертв бесланской трагедии, которая произошла в 2004 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с мерами по карантину, которые введены в Москве из-за пандемии коронавируса, грандиозный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Кремль перенес на неопределенный срок.

При этом здесь же  добавили, что отменять юбилей главного российского праздника никто не собирается и как только опасность пандемии спадет, на Красной площади пройдет это долгожданное многими россиянами событие, напоминающее о былой славе России.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, разумеется, в нынешнем, 2020 году", - подчеркнул кремлевский глава Владимир Путин.


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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=1&rangeSize=1
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