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Фотофакт: в России разломился пополам новый мост, который открывала Терешкова

В Ярославской области РФ обрушился мост, в торжественном открытии которого участвовала депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова

сегодня, 17:00
Автор:

• Елена Волкова

Фотофакт: в России разломился пополам новый мост, который открывала Терешкова

В Ярославской области РФ произошло обрушение моста, который прослужил всего пять лет. Как пишут российские СМИ, сооружение было переправой через реку Устье, а в торжественном открытии в 2015-м участвовала депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В МЧС говорят, что в реку упали секции длиною около  20 метров. К счастью, обошлось без пострадавших, и в данный момент эксперты выясняют причину аварии. Известно также, что мост на момент открытия оценивали в 20,5 миллионов рублей.

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Ранее “Комментарии” сообщали, что Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. По словам нашего омбудсмена, к ней обратилась коллега из РФ Татьяна Москалькова и попросила помочь с  передачей гуманитарки для украинской лавры от российских "верующих". Те якобы собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, а также масок, перчаток и прочих средств для борьбы с коронавирусом.

Также мы писали, что в России разгорелся скандал с активистом Вадимом Чельдиевым, который инициировал так называемый "народный сход" против режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Суд Владикавказа арестовал мужчину на два месяца, после чего он объявил голодовку.


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Источник: https://comments.ua/
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