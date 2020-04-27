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Бывшего офицера российской ФСБ обвинили в краже дагестанских ковров

Бывший офицер ФСБ взял у ремесленников 9 ковров ручной работы и за 2 года за них так и не заплатил - следствие

сегодня, 10:14
Автор:

• Виолетта Комаровская

Бывшего офицера российской ФСБ обвинили в краже дагестанских ковров

Бывшего офицера ФСБ России прокуратура обвинила в краже дагестанских ковров ручной работы. Дело направили в московский суд, сообщает "Коммерсант".
Первыми в мошенничестве экс-сотрудника ФСБ Сергея Ренкаса обвинили мастера из Союза дагестанских ремесленников. Расул Гаджиибрагимов утверждает, что офицер заказал у него 9 ковров ручной работы еще в 2018 году. Отдавать деньги за них сразу отказался, аргументируя это тем, что товар нужно посмотреть в деле и показать его руководству. Ковры, как и договаривались, были доставлены в воинскую часть Службы безопасности на Большой Лубянке. При этом Ренкас пообещал, что найдет для мастеров заказчиков среди чиновников и депутатов Государственной Думы. Но затем ни ковров, ни денег за них ремесленники так и не увидели. 

По словам Гаджиибрагимова, общая стоимость ковров, которые исчезли за стенами воинской части, - 6 с половиной миллионов рублей. Каждый из них выполнен из натуральных материалов вручную. Шириной ковры по 3 метра, а их длинна - 4 метра. 

Действительно ли Сергей Ренакс похитил 9 дагестанских ковров теперь должен решить московский суд. Военная прокуратура уже направила туда соответствующий обвинительный акт. Заседание должно состояться, когда в России ослабят карантин. 

Кроме Ренакса в деле о хищении ковров фигурирует его знакомый - Виктор Ковтонюк. Оба мужчины свою вину отрицают и сотрудничать со следствием отказались. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве задержали сотрудника СБУ, который сотрудничал с ФСБ и готовил в Украине серию терактов. 


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4332479?query=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81
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