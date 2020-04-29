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В "культурной столице" России женщина водила на поводке утку и укусила журналиста

Журналистка Камила Мирзакаримова в санкт-петербуржском метро пыталась отстоять права утки, за что поплатилась

сегодня, 21:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

В "культурной столице" России женщина водила на поводке утку и укусила журналиста

На одной из станций метро в Санкт-Петербурге женщина привязала утку к поводку, а когда за несчастную птицу вступилась журналистка, укусила ее за руку. Об этом передает российское издание "Фонтанка".

Так, журналистка Камила Мирзакаримова, находясь в вагоне метро, заметила, что одна из пассажирок водит по салону утку на поводке. Мирзакаримова сделала ей замечание, но женщина не отреагировала и вышла на следующей станции. Настойчивая девушка решила догнать мучительницу утки и заставить ее освободить. Женщина с уткой пригрозила ей, что укусит, если та не отстанет, но Мирзакаримова не намерена была бросать беззащитное животное в беде.

В результате незнакомка действительно укусила ее за руку, после чего очевидцы инцидента вызвали полицию.

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Журналистка написала заявление, а потом поехала в травмпункт, где ей сделали укол от столбняка. Владелица утки оказалась 46-летней уроженкой Курска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какие фильмы 2019 года принесли убытки своим создателям по причине полного провала в кинопрокате. Первое место в антирейтинге занял супергеройский фильм "Люди Икс: Темный Феникс". Кинокартина принесла своим создателям убытки в размере 133 млн долларов. В декабре 2019 года критики журнала "Hollywood Reporter" включили фильм в список десяти худших кинолент года. Эксперты говорят, что фильм стал провальным из-за пересъемок финала и многочисленных переносов премьеры.


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Источник: https://www.fontanka.ru/2020/04/28/69231808/
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