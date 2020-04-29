В "культурной столице" России женщина водила на поводке утку и укусила журналиста

На одной из станций метро в Санкт-Петербурге женщина привязала утку к поводку, а когда за несчастную птицу вступилась журналистка, укусила ее за руку. Об этом передает российское издание "Фонтанка".

Так, журналистка Камила Мирзакаримова, находясь в вагоне метро, заметила, что одна из пассажирок водит по салону утку на поводке. Мирзакаримова сделала ей замечание, но женщина не отреагировала и вышла на следующей станции. Настойчивая девушка решила догнать мучительницу утки и заставить ее освободить. Женщина с уткой пригрозила ей, что укусит, если та не отстанет, но Мирзакаримова не намерена была бросать беззащитное животное в беде.

В результате незнакомка действительно укусила ее за руку, после чего очевидцы инцидента вызвали полицию.





Журналистка написала заявление, а потом поехала в травмпункт, где ей сделали укол от столбняка. Владелица утки оказалась 46-летней уроженкой Курска.

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