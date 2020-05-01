“Кто вам сказал, что Россия поставляет?": Лавров рассказал, как на самом деле их оружие попадает на Донбасс

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, как “на самом деле” попадает российское оружие на оккупированные территории Донбасса. По словам чиновника, который прокомментировал резонансные слова президента Владимира Путина, оружие в самопровозглашенные республики “ЛНР” и “ДНР” якобы везут контрабандой. Об этом чиновник сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата".

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". Лавров же по просьбе СМИ разъяснил слова Путина. Дескать везде, где происходят конфликты, появляется контрабандное оружие, и якобы нелегальные поставки из России - не исключение.

“Кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно во всем мире: и Калашников, и артиллерийские системы производятся, в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно", - говорит Лавров.

Как ранее сообщали “Комментарии”, Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”.

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