Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.05.2020

BTC/USD

8826.41

ETH/USD

214.88

LTC/USD

48.10

НБУ 01.05.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Путин не оценил: в Подмосковье сняли "икону" президента РФ со стены храма
НОВОСТИ Все новости

Путин не оценил: в Подмосковье сняли "икону" президента РФ со стены храма

Не исключено, что портрет Владимира Путина со стены храма сняли по приказу главы Кремля

сегодня, 11:25
Автор:

• Елена Волкова

Путин не оценил: в Подмосковье сняли "икону" президента РФ со стены храма

В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Подмосковье, которое имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ, демонтировали мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет российское издание “КоммерсантЪ”. Не исключено, что портрет со стены храма сняли по приказу главы Кремля.

picture

О мозаике с “ликами” президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу,  директора ФСБ Александра Бортникова, Иосифа Сталина и других политиков в храме вооруженных сил России стало известно недавно. Церковь планировали открыть к 9 мая, и сейчас там продолжаются строительные работы. 

Появление своего изображения на православном храме прокомментировал и сам Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, когда президент узнал о мозаике, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Храм продолжают строить и хотят успеть ко Дню победы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...