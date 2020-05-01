Путин не оценил: в Подмосковье сняли "икону" президента РФ со стены храма

В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Подмосковье, которое имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ, демонтировали мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет российское издание “КоммерсантЪ”. Не исключено, что портрет со стены храма сняли по приказу главы Кремля.

О мозаике с “ликами” президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, Иосифа Сталина и других политиков в храме вооруженных сил России стало известно недавно. Церковь планировали открыть к 9 мая, и сейчас там продолжаются строительные работы.

Появление своего изображения на православном храме прокомментировал и сам Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, когда президент узнал о мозаике, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Храм продолжают строить и хотят успеть ко Дню победы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя".

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