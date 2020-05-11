Путин объявил о начале выхода России из карантина

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Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о
начале выхода страны из карантина с 12 мая. Карантин, который в России назвали "нерабочими
днями", ввели еще 30 марта. Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Владимир Путин заявил, что период карантина отменяется для
всех отраслей экономики. Он продолжался шесть недель: сначала с 30 марта до 5
апреля, а потом был продлен до 30 апреля и до 11 мая.
"Эта экстраординарная
мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", — сказал президент
Российской Федерации.
По словам Путина, период карантин позволил сформировать
запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к оказанию помощи
людям с тяжелыми заболеваниями.
Также президент России пообещал помочь деньгами семьям с детьми и врачам, будут дополнительные выплаты. Малому и среднему бизнесу частично спишут налоги и дадут дешевые кредиты для сохранения рабочих мест, самозанятым планируют вернуть все налоги за 2019 год. Гулять и заниматься спортом теперь можно, но осторожно.
При этом на момент публикации Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом — более 221 тысячи случаев. В течение последней недели каждый день в стране регистрировали более 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии", Трамп требует забрать
Пулитцеровскую премию у авторов статей о сговоре с Россией.
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