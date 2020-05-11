Путин объявил о начале выхода России из карантина

Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о начале выхода страны из карантина с 12 мая. Карантин, который в России назвали "нерабочими днями", ввели еще 30 марта. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Владимир Путин заявил, что период карантина отменяется для всех отраслей экономики. Он продолжался шесть недель: сначала с 30 марта до 5 апреля, а потом был продлен до 30 апреля и до 11 мая.

"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", — сказал президент Российской Федерации.

По словам Путина, период карантин позволил сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к оказанию помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Также президент России пообещал помочь деньгами семьям с детьми и врачам, будут дополнительные выплаты. Малому и среднему бизнесу частично спишут налоги и дадут дешевые кредиты для сохранения рабочих мест, самозанятым планируют вернуть все налоги за 2019 год. Гулять и заниматься спортом теперь можно, но осторожно.

При этом на момент публикации Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом — более 221 тысячи случаев. В течение последней недели каждый день в стране регистрировали более 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", Трамп требует забрать Пулитцеровскую премию у авторов статей о сговоре с Россией.

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