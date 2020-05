"Они жулики": Трамп требует забрать Пулитцеровскую премию у авторов статей о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что два издания нужно лишить Пулитцеровской премии, которую выдали за статьи о возможном сговоре президентского штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщили в американском издании The Washington Post после заявления президента США Дональда Трампа после закрытия дела против его бывшего помощника Майкла Флинна.

Дональд Трамп призвал лауреатов Пулитцеровской премии в лице The Washington Post и The New York Times отказаться от премий и вернуться, потому что они были получены за публикацию "ложной информации". Издания получили Пулитцеровскую премию в 2018 году за публикации о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

Трамп назвал журналистов "жуликами", а присуждение им премий "несправедливостью". По словам президента США, Пулитцеровский комитет "будет опозорен, если не заберет премии обратно". Он уверен, что публикации, которые были выданы премии, "оказались фейковыми".

Дональд Трамп считает, что закрытие дела Министерства юстиции США против его бывшего помощника Майкла Флинна доказывает неправдивость информации, опубликованной журналистами.

"Не было никакого сговора с Россией", — заявил Трамп.

