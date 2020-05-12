Россия выходит в лидеры: по количеству больных коронавирусом страна обошла Испанию

Россия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. На Евразийском континенте - это теперь самая пораженная COVID-19 страна. В мире больше случаев инфицирования пока зафиксировали только в США. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые ведет подсчет случаев заболевания в мире.

Еще только вчера Россия ворвалась в тройку лидеров по количеству случаев COVID-19. А уже сегодня установила для себя новый антирекорд. Всего за день РФ обошла Испанию, где с начала вспышки зафиксировали 227 436 инфицированных. В России же их теперь 232 243. Всего за сутки добавилось около 11 тысяч новых больных. Умерли от коронавируса с начала вспышки 2116 человек. А вот 43 с половиной тысячи, то есть приблизительно каждый пятый, смогли болезнь победить.

Ранее, напомним, президент Владимир Путин, поручил строить в экстренном порядке полевые госпитали для больных с COVID-19. Их должны развернуть до 20 мая вдали от населенных районов и будут свозить туда только пациентов с коронавирусом.

Вместе с тем, самой масштабной вспышка коронавируса остается в США. Там уже более миллиона трехсот подтвержденных случаев коронавируса. Умерли более 80 тысяч человек.

Если брать цифры в мире, то с начала пандемии коронавирусом заболели почти 1 миллион 348 тысяч человек. Приблизительно третья часть из них выздоровела. 286 тысяч пациентов погибли.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине "Комментарии" рассказывали ранее.

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