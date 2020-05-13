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У Пескова осложнения из-за коронавируса, - СМИ

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков находится в больнице с двусторонней пневмонией

13 мая 2020, 23:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

У Пескова осложнения из-за коронавируса, - СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что находится не на домашнем лечении в связи с коронавирусом, а в больнице - у него двусторонняя пневмония. Об этом он рассказал изданию "Коммерсант".

Так, по словам Пескова, когда в Кремле заболел один из сотрудников, он ушел на самоизоляцию, думал привести в порядок домашние дела, однако вскоре появились симптомы вируса COVID-19, который позднее подтвердили медики.

Пресс-секретарь Путина обозначил,  что отечественная  медицина уже продвинулась вперед и достаточно хорошо лечит, однако вирус очень коварный и от него можно ожидать всего, так как он провоцирует в организме нечто вроде гормонального шторма. 

При этом, по словам Пескова, Администрация президента РФ регулярно проверяется на наличие заболевания, а что касается самого Путина, то с ним пресс-секретарь не контактировал больше месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что симптомы коронавируса COVID-19 обнаружила у себя и молодая супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка.



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