Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" с оружием, которого нет ни у кого

Президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" именовал свое государство не просто страной, а "отдельной цивилизацией".

По словам Путина, в РФ появились новые технологии, которые уже сейчас якобы меняют мир. Прорыв в науке российские ученые, по мнению президента, совершили в области беспилотной техники, генетики, медицины, образования. На этой современной базе и будет развиваться Россия, говорит Путин. Также лидер РФ сделал акцент на том, что у России есть высокотехнологичные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

“Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", - так сказал Путин еще минувшей осенью, однако в эфир на ТВ это интервью попало только теперь.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин решил продемонстрировать писательские способности и готовит авторскую статью о Второй мировой войне. Когда материал опубликуют, пока неизвестно, пишут российские информагентства.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидер России хочет презентовать статью в день празднования 75-летия победы над фашизмом. А так как официальные мероприятия из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок, точной даты выхода статьи пока нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!