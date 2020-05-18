Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" с оружием, которого нет ни у кого

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Президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" именовал свое государство не просто страной, а "отдельной цивилизацией".
По словам Путина, в РФ появились новые технологии, которые уже сейчас якобы меняют мир. Прорыв в науке российские ученые, по мнению президента, совершили в области беспилотной техники, генетики, медицины, образования. На этой современной базе и будет развиваться Россия, говорит Путин. Также лидер РФ сделал акцент на том, что у России есть высокотехнологичные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
“Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", - так сказал Путин еще минувшей осенью, однако в эфир на ТВ это интервью попало только теперь.
Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин решил продемонстрировать писательские способности и готовит авторскую статью о Второй мировой войне. Когда материал опубликуют, пока неизвестно, пишут российские информагентства.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидер России хочет презентовать статью в день празднования 75-летия победы над фашизмом. А так как официальные мероприятия из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок, точной даты выхода статьи пока нет.
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