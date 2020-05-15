Путин пишет статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин решил продемонстрировать писательские способности и готовит авторскую статью о Второй мировой войне. Когда материал опубликуют, пока неизвестно, пишут российские информагентства.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидер России хочет презентовать статью в день празднования 75-летия победы над фашизмом. А так как официальные мероприятия из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок, точной даты выхода статьи пока нет.

"Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть", — заметил Песков.

В СМИ говорят, что работу над статьей Путин начал еще в конце прошлого года и изложит собственное видение событий военных лет.

Ранее “Комментарии” сообщали, что у пресс-секретаря Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус. Диагноз подтвердил сам чиновник

Также мы писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому днем завершения Второй мировой войны будет считаться не 2, а 3 сентября. Об этом сообщается на федеральном сайте о правах и законах России. Отметим, в большинстве стран датой завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, а в СССР 3 сентября был днем победы над Японией в этой войне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!