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Мишустин после коронавируса COVID-19 вернулся к работе премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально выздоровел от пандемии коронавируса

сегодня, 15:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Мишустин после коронавируса COVID-19 вернулся к работе премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин был выписан из больницы после зафиксированного диагноза коронавируса COVID-19 и с сегодняшнего дня приступил к выполнению государственных обязанностей. Об этом передает российское агентство "ТАСС".

Пока в стране действует карантин Мишустин проводит рабочие совещания исключительно в режиме без физического контакта.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", - указано в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время Мишустин готовится к совещанию с президентом России Владимиром Путиным. Оно, как сообщалось ранее, будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце апреля у главы российского правительства Михаила Мишустина обнаружили заражение COVID-19.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/8507751
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