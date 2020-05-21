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Россия негативно оценивает годовщину правления Зеленского, - МИД РФ

В МИД России поставили свою оценку президенту Владимиру Зеленскому в первую годовщину его каденции, посчитав, что он не многим отличается от своего предшественника Петра Порошенко

сегодня, 02:08
Автор:

• Екатерина Белоброва

Россия негативно оценивает годовщину правления Зеленского, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило, что президент Украины Владимир Зеленский за год своей работы на должности не оправдал ожиданий и чаяний официальной Москвы. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Так, по убеждению министерства, все обещания Зеленского об избавлении украинцев от наследия преступного режима его предшественника Петра Порошенко, остались лишь декларацией на бумаге. За 12 месяцев правления команды "новых лиц" Украина не продвинулась ни по экономическим, ни по общественным, ни по политическим улучшениям, как считают  в Кремле.

"Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Вопреки подавляющему мнению населения Украины по указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека. Забыто предвыборное предложение Зеленского провести экспертизу дискриминационного закона о государственном языке на предмет его соответствия Конституции. Напротив, выполнение этого закона идет полным ходом. На критику из-за рубежа и рекомендации  устранить нарушения международных обязательств Киев не обращает внимания", - указано в сообщении.

Кроме  того, МИД России убежден, что при Зеленском в Украине продолжают процветать праворадикальные организации и националистические формирования, которые подавляют гражданское общество своей агрессией и неуправляемостью.

"Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства. .Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру. Печально, но сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, возводится, как и при  Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает", - заключает ведомство свою рецензию работы украинского гаранта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в годовщину победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, как  к нему относится.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4133577
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