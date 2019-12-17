В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в коррупции и госизмене депутатов

В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в государственной измене четырех депутатов. Об этом сообщает Агентство новостей Венесуэлы.

После запроса суда депутатского мандата лишились Хорхе Мильяна, Эрнана Алемана, Карлоса Лосано и Луиса Стефанелли. Их обвиняют в использовании коррупционных схем, государственной измене и призывах к мятежу, передают РИА- Новости.

В начале году против действующего президента страны Николаса Мадуро проходили массовые протесты. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Несколько стран, в том числе Америка признали Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы Венесуэлы будут развёрнуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений. "Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развёртывание наших ВС", — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что "ни одна вооружённая группировка не может свободно находиться в Венесуэле" и добавил, что на территории Венесуэлы "нет места колумбийскому насилию".