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В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в коррупции и госизмене депутатов

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге

17 декабря 2019, 03:15
Автор:

• Ольга Чародий

В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в государственной  измене четырех депутатов. Об этом сообщает Агентство новостей Венесуэлы.

После  запроса суда депутатского мандата лишились Хорхе Мильяна, Эрнана Алемана, Карлоса Лосано и Луиса Стефанелли. Их  обвиняют в использовании коррупционных схем, государственной  измене и призывах к мятежу, передают РИА- Новости.

В начале году  против действующего президента страны Николаса Мадуро проходили  массовые  протесты.  Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Несколько стран, в том числе Америка признали Гуаидо.  Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро. 

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы Венесуэлы будут развёрнуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений. "Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развёртывание наших ВС", — заявил Мадуро. 

Он подчеркнул, что "ни одна вооружённая группировка не может свободно находиться в Венесуэле" и добавил, что на территории Венесуэлы "нет места колумбийскому насилию".

 

Источник: https://ria.ru/
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