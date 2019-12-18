Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В тюрьме Панамы произошли столкновения: много погибших

В ходе обыска в тюрьме были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия

сегодня, 05:09
Автор:

• Ольга Чародий

В тюрьме Панамы произошли столкновения между  заключенными, много пострадавших и  более  десяти человек  погибло  от  ранений. Об этом сообщает дирекция исправительных учреждений страны.

На данный момент неизвестно,  если пострадавшие среди сотрудников тюрьмы  или полиции.

Заключённых развели по камерам и постарались  фигурантов инцидента изолировать  друг  от друга. Во время обысков заключённых сотрудники полиции нашли  огнестрельное  оружие и ножи. Все предметы  были изъяты. По факту случившегося проводится административное и уголовное расследование. Заключенные, отбывающие наказание на общих основаниях, будут изолированы друг от друга для избежание новых вспышек насилия.


В настоящее время проводится административное и уголовное расследование данного инцидента

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственной Думе РФ депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов охарактеризовал внесенный его коллегами законопроект, предусматривающий тотальную борьбу с наркоторговлей. Согласно ему, люди, чью вину в распространении наркотиков докажут в суде, будут приговариваться к пожизненному заключению, а зависимые от наркотических веществ и не соглашающиеся на лечение, получать реальные тюремные сроки

Источник: https://twitter.com/MinGobPma/status/1207085496058490881
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...