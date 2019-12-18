В тюрьме Панамы произошли столкновения: много погибших

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В тюрьме Панамы произошли
столкновения между заключенными, много
пострадавших и более десяти человек погибло
от ранений. Об этом сообщает дирекция
исправительных учреждений страны.
На данный момент неизвестно,
если пострадавшие среди сотрудников тюрьмы или полиции.
Заключённых развели по камерам и постарались фигурантов инцидента изолировать друг
от друга. Во время обысков заключённых сотрудники полиции нашли огнестрельное
оружие и ножи. Все предметы были изъяты.
По факту случившегося
проводится административное и уголовное расследование. Заключенные,
отбывающие наказание на общих основаниях, будут изолированы друг от друга для избежание
новых вспышек насилия.
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