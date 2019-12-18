В тюрьме Панамы произошли столкновения: много погибших

В тюрьме Панамы произошли столкновения между заключенными, много пострадавших и более десяти человек погибло от ранений. Об этом сообщает дирекция исправительных учреждений страны.

На данный момент неизвестно, если пострадавшие среди сотрудников тюрьмы или полиции.

Заключённых развели по камерам и постарались фигурантов инцидента изолировать друг от друга. Во время обысков заключённых сотрудники полиции нашли огнестрельное оружие и ножи. Все предметы были изъяты. По факту случившегося проводится административное и уголовное расследование. Заключенные, отбывающие наказание на общих основаниях, будут изолированы друг от друга для избежание новых вспышек насилия.



В настоящее время проводится административное и уголовное расследование данного инцидента

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственной Думе РФ депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов охарактеризовал внесенный его коллегами законопроект, предусматривающий тотальную борьбу с наркоторговлей. Согласно ему, люди, чью вину в распространении наркотиков докажут в суде, будут приговариваться к пожизненному заключению, а зависимые от наркотических веществ и не соглашающиеся на лечение, получать реальные тюремные сроки