В Венесуэле разбился самолет: много погибших

В Венесуэле разбился частный самолет Beechcraft 100 King Air, на котором летели бизнесмены на деловую встречу. Об этом сообщило издание Infobae.

Самолет разбился во время неудачной попытке посадить воздушное судно, все пассажиры погибли. Погибшие были жителями Венесуэлы. Родным и близким уже сообщили фамилии погибших во время авиа крушения.

Сейчас неизвестно, почему не смог сесть самолет. В ближайшее время станут известны все подробности авиакатастрофы.



Как сообщало издание "Комментарии", в последнее время с самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило агентство Киодо.



Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться обратно в аэропорт. По данным агентства, было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке.



