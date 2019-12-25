В Аргентине проходят марши протесты

В Аргентине сотрудники полиции задержали много протестующих в ходе беспорядков. Об этом сообщает газета Clarín.

Жители Аргентины протестуют против горнодобывающей деятельности с использованием химикатов. Протесты возникли на фоне правок в законе номера 7722 от июня 2007 года, который запрещал добычу металлических руд и стал шагом на пути привлечения инвестиций в сферу добычи меди, серебра и золота. Новые поправки разрешают использование в горнодобывающей деятельности цианида и серной кислоты, под запретом остается только ртуть.

Во время протестов местные жители требуют наложить вето на изменение закона. Они выступают в защиту чистоты воды. Протесты начались мирно, однако затем группа молодых людей начала кидать камни в полицейских, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали стрелять в них резиновыми пулями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время массовых протестов в Индии против закона об уточнении гражданства погибло уже восемь человек, а задержаны полицией – 1200 протестующих. Сообщается, что полиция запретила мирные собрания в некоторых районах Нью-Дели, а также уже третий день отключен интернет. Как пишет агентство, тысячи митингующих пришли к Джами Масейд – крупнейшая мечеть Индии - с национальными флагами и лозунгами против "гражданского закона". Полиция этот марш запретила, поэтому митингующих встретили офицеры. Однако студенты университета Джамия Миллия Исламия запустили кампанию по сбору подписей за отмену закона.