В Аргентине проходят марши протесты

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В Аргентине сотрудники
полиции задержали много протестующих в
ходе беспорядков. Об этом
сообщает газета Clarín.
Жители Аргентины
протестуют против горнодобывающей деятельности с использованием химикатов.
Протесты возникли на фоне правок в
законе номера 7722 от июня 2007 года, который запрещал добычу металлических руд
и стал шагом на пути привлечения инвестиций в сферу добычи меди, серебра и
золота. Новые поправки разрешают использование в горнодобывающей деятельности
цианида и серной кислоты, под запретом остается только ртуть.
Во время протестов местные
жители требуют наложить вето на
изменение закона. Они выступают в защиту чистоты воды. Протесты начались мирно,
однако затем группа молодых людей начала кидать камни в полицейских, после чего
сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стали
стрелять в них резиновыми пулями.
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