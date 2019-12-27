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Перуанские шаманы «искупали» Путина и Трампа: ритуал к Новому году

По мнению шаманов из Перу, ритуал с купанием портретов Путина и Трампа поможет снизить напряжение на мировой арене

сегодня, 08:59
Автор:

• Таисия Ерохина

В Перу местные шаманы провели необычный новогодний ритуал – с цветами и песнопениями искупали в море портреты президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает "Голос Америки".

Таким образом, шаманы пытаются "снизить напряжение", царящее между двумя мировыми лидерами и крупными государствами. Так хотят привлечь мир на международную арену.

Обряд провели в водах Тихого океана: "президентов" побили цветами и ритуальным оружием, а сопровождалось все это шаманским пением. По мнению перуанских ведунов, так можно настроить связь с почитаемой инками богиней Пачамама.

Стоит отметить, что такое действо происходило не первый раз – ритуал по окунанию портретов мировых лидеров уже стал традиционным. В прошлом году к нынешней двойке привлекли еще и главу Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что якутский "шаман-воин"из России Александр Габышев опять отправился "свергать Путина", но тем временем ФСБ задержала сторонника шаманских идей.

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Источник: https://www.facebook.com/golosameriki/photos/a.337240472025/10156707310142026/?type=3&theater
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