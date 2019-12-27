Перуанские шаманы «искупали» Путина и Трампа: ритуал к Новому году

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В Перу местные
шаманы провели необычный новогодний ритуал – с цветами и песнопениями искупали в
море портреты президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об
этом сообщает "Голос Америки".
Таким образом,
шаманы пытаются "снизить напряжение", царящее между двумя мировыми лидерами и
крупными государствами. Так хотят привлечь мир на международную арену.
Обряд провели в
водах Тихого океана: "президентов"
побили цветами и ритуальным оружием, а сопровождалось все это шаманским пением. По мнению перуанских ведунов,
так можно настроить связь с почитаемой инками богиней Пачамама.
Стоит отметить,
что такое действо происходило не первый раз – ритуал по окунанию портретов
мировых лидеров уже стал традиционным. В прошлом году к нынешней двойке
привлекли еще и главу Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ранее портал "Комментарии" рассказал, что якутский "шаман-воин"из России Александр Габышев опять отправился "свергать Путина", но тем временем
ФСБ задержала сторонника шаманских идей.
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