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На пляже в Бразилии после праздников собрали 350 тонн мусора

Туристы оставили рекордное количество мусора в Копакобане

сегодня, 10:53
Автор:

• Сергей Медведев

После празднований Нового года на знаменитом пляже Копакобана в Рио-де-Жанейро посетители оставили после себя более 350 тонн мусора. Об этом сообщили коммунальные службы Бразилии.

Новогодний салют на пляже наблюдали около 3 млн человек, убирать за которыми оставленный мусор утром 1 января отправили 91 единицу спецтехники и 1,2 тыс. дворников. Всего же, по оценкам властей на городских пляжах туристы оставили порядка 760 тонн мусора.

Пляжные празднества Копакобаны  - наиболее многочисленные в стране. Кроме фейерверков и салютов, гостей развлекают выступления музыкантов. Многие из туристов не покидают пляж даже после окончания праздничных программ, поскольку хотят отметить День всеобщего братства, который в Бразилии приходится на 1 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как безопасно провести новогодние праздники.

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7458483
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