Венесуэла станет продавать нефть за криптовалюту

Экспорт венесуэльской нефти будет осуществляться за национальную криптовалюту под названием "петро". Об этом заявил глава государства Николас Мадуро.

"Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро", - заявил президент страны.

Мадуро также отметил успешное внедрение криптовалюты в повседневный обиход венесуэльцев — власти республики перешли на "петро" в социальных выплатах. Пенсионеры и госслужащие получили пособия к новогодним праздникам в новой валюте.

"Пробное использование петро проходит успешно", - утверждает Мадуро.

Криптовалюту в Венесуэле запустили в октябре 2017 года, однако свободные продажи стартовали в феврале 2018. Курс петро привязан к стоимости барреля нефти, которая добывается в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", криптовалюты, которые обеспечены материальными ценностями, пока не будут использоваться на территории стран Евросоюза.