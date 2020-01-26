В Бразилии из-за ливней погибли десятки человек

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней. Об этом говорится в сообщении новостной службы G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

По данным ведомства, в результате катастрофы 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.



Отмечается, что начавшиеся 23 января ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристы оставили рекордное количество мусора на пляже Бразилии. После празднований Нового года на знаменитом пляже Копакобана в Рио-де-Жанейро посетители оставили после себя более 350 тонн мусора. Новогодний салют на пляже наблюдали около 3 млн человек, убирать за которыми оставленный мусор утром 1 января отправили 91 единицу спецтехники и 1,2 тыс. дворников.

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