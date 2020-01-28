Оползни в Бразилии: около 50 погибших

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии привели к человеческим жертвам. Оползни, вызванные ливнями, унесли жизни как минимум 47 человек. Об этом сообщила местная служба гражданской обороны.

Наиболее пострадал от стихии штат Минас-Жерайс — в его столице, Белу-Оризонти зафиксировано 13 смертей. Общее число пострадавших уже достигло 65 человек. Со своих мест проживания эвакуировано более 8 тыс. человек, более 3,3 тыс. остались без крыши над головой.

Власти ввели режим ЧП в 101 муниципалитете, три города объявили зоной бедствия. Государство направило 20 млн долларов на материальную помощь пострадавшим.

Как сообщал портал "Комментарии", во время наводнения в Колумбии восемь человек числятся пропавшими и семь человек погибли.

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