Оползни в Бразилии: около 50 погибших

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Проливные дожди на юго-востоке Бразилии привели к человеческим жертвам. Оползни, вызванные ливнями, унесли жизни как минимум 47 человек. Об этом сообщила местная служба гражданской обороны.
Наиболее пострадал от стихии штат Минас-Жерайс — в его столице, Белу-Оризонти зафиксировано 13 смертей. Общее число пострадавших уже достигло 65 человек. Со своих мест проживания эвакуировано более 8 тыс. человек, более 3,3 тыс. остались без крыши над головой.
Власти ввели режим ЧП в 101 муниципалитете, три города объявили зоной бедствия. Государство направило 20 млн долларов на материальную помощь пострадавшим.
Как сообщал портал "Комментарии", во время наводнения в Колумбии восемь человек числятся пропавшими и семь человек погибли.
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