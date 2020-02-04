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Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат

После того как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну

сегодня, 05:55
Автор:

• Ольга Чародий

Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который бежал в Мексику, потом в Аргентину, зарегистрировал себя в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба на майских выборах. Об этом сообщает лидер партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).

"Эво Моралес числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в сенат", - заявил представить федерации производителей коки и член MAS Леонардо Лоса.

Ранее Моралес заявил, что исчезли  его документы,  даже военная книжка. Однако, как  заявил представить федерации, регистрация состоялась согласно закону. 

Как сообщал портал "Комментарии", госкомстат Узбекистана намерен оценивать уровень инфляции в стране по новой методике, которую назвали "индекс плова". Данный критерий вводят по аналогии с "индексом Биг Мака", который, хоть и не является официальным, но рассчитывается уже более 30 лет. В ведомстве поясняют, что для определения изменения цен на продукты решили взять такое блюдо, которое содержит несколько популярных продуктов. Блюдо, стоимость которого будут анализировать статистики, также должно отражать культурные особенности региона. "В большинстве европейских государств "индекс Биг Мака"  основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для нашей республики будет формирование данных "индекса плова", - говорится в сообщении статистического ведомства.


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